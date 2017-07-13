В Москве в течение суток ожидаются гроза и шквалистый ветер

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве: в четверг ожидаются дождь, гроза и шквалистый ветер, возможны подтопления и заторы на дорогах, сообщает столичный главк МЧС России.
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"По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений, 13 июля с сохранением в течение суток 14 июля в городе Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, днем 14 июля с градом, шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, возможны заторы и ДТП на дорогах, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение рекламных конструкций и кровель домов.