Закон об НКО соответствует Конституции, заявил сенатор

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российское законодательство об иностранных агентах полностью соответствует как Конституции РФ, так и международной практике, обвинения в адрес России на этот счет несостоятельны, заявил РИА Новости глава временной комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Ранее стало известно, что комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс охарактеризовал российский закон об иностранных агентах как не соответствующий международным и европейским стандартам в области прав человека. Комиссар СЕ представил в Европейский суд по правам человека свой комментарий по группе дел, в которых оспаривается этот закон.

"Соответствие закона РФ об иностранных агентах Конституции подтверждено правовой экспертизой, в нем нет противоречия и международной практике", — сказал Климов.

По словам сенатора, закон не только не противоречит Конституции, но и, напротив, полностью ей соответствует, особенно той части, "где говорится о том, что источником власти в нашей стране является только российский народ".

Он посоветовал представителям СЕ заняться в первую очередь законодательством США и ряда других стран об иноагентах, поскольку оно "постарше нашего будет".

"Официально реагировать на это заявление (Муйжниекса) не стоит, кому-то что-то показалось, и что? Знаете, собака лает, а караван идет", — заключил Климов.

Закон о некоммерческих организациях в ноябре 2012 года обязал финансируемые из-за рубежа политические НКО регистрироваться в качестве "иностранных агентов". В июне 2013 года Минюст получил право признавать НКО "иностранными агентами" по собственному усмотрению. Российские НКО неоднократно выражали несогласие с законом и обжаловали его, в том числе в Европейский суд по правам человека.