В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди с грозами

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Небольшие локальные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг, но большого количества осадков они не принесут, воздух прогреется до +23 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
34.4%Да, не люблю духоту
33.1%Сойдет, лишь бы не было дождей
32.5%Нет, лето должно быть жарким
Для июля норма осадков в столичном регионе составляет 94 миллиметра.
"Локальные кратковременные дожди и очаговые грозы. В столице выпадет не более пяти миллиметров осадков", — отметил специалист погодного центра.
По данным синоптиков, основная зона осадков в настоящий момент находится над Орловской областью и постепенно подходит к Тульской. В течение дня она будет приближаться к столичному региону. Температура +21… +23 градуса, в пятницу она также сохранится на этом уровне.