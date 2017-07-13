В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди с грозами

Горожане во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото

Горожане во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Небольшие локальные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг, но большого количества осадков они не принесут, воздух прогреется до +23 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

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Для июля норма осадков в столичном регионе составляет 94 миллиметра.

"Локальные кратковременные дожди и очаговые грозы. В столице выпадет не более пяти миллиметров осадков", — отметил специалист погодного центра.

По данным синоптиков, основная зона осадков в настоящий момент находится над Орловской областью и постепенно подходит к Тульской. В течение дня она будет приближаться к столичному региону. Температура +21… +23 градуса, в пятницу она также сохранится на этом уровне.

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