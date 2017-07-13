Россия подготовит ответ на заявления комиссара Совета Европы по НКО

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Слова комиссара Совета Европы по правам человека о законодательстве РФ в сфере НКО следовало бы проигнорировать, однако на официальные заявления должен последовать официальный ответ, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее стало известно, что Муйжниекс охарактеризовал российский закон об иностранных агентах как соответствующий международным и европейским стандартам в области прав человека.

"Я думаю, что, конечно, это глупо. Даже комментировать довольно сложно некие глупые заявления. Естественно, я считаю, что на такие заявления просто не надо обращать внимания", — сказал Чепа РИА Новости.

Депутат добавил, что официальный ответ российской стороны на заявление комиссара Совета Европы все же должен быть дан.

"Это (Муижнекс) официальное лицо. И мы официально не можем не реагировать на такие заявления. Мы отреагируем. Но считаю, что муссировать эти заявления в прессе – это только играет на руку небольшому количеству людей, кто именно состоит в этих организациях", — добавил Чепа

Депутат также не исключил, что официальный ответ будет подготовлен непосредственно комитетом Госдумы по международным делам. "Может, комитет подготовит официальный ответ", — сказал он.

Закон о некоммерческих организациях в ноябре 2012 года обязал финансируемые из-за рубежа политические НКО регистрироваться в качестве "иностранных агентов". В июне 2013 года Минюст получил право признавать НКО "иностранными агентами" по собственному усмотрению. Российские НКО неоднократно выражали несогласие с законом и обжаловали его, в том числе в Европейский суд по правам человека.