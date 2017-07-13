В Москве в "Звезде" покажут киноверсии британских театральных постановок

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Москве в кинотеатре "Звезда" с 13 по 19 июля будут показывать киноверсии спектаклей, сообщает сайт mos.ru.

В программе — постановки британских театров. Единственным российским спектаклем станет "Богема: Курентзис" Пермского театра оперы и балета и оперного театра Festspielhaus в Баден-Бадене.

Зрители увидят картину "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", главную роль в котором исполнил Дэниел Рэдклифф, и "Одержимость" с Джудом Лоу.

Также состоятся показы новой трактовки классической комедии Уильяма Шекспира в постановке Королевского национального театра "NT: Двенадцатая ночь", знаменитой пьесы Эдварда Олби в новой постановке Джеймса Макдональда с участием Имелды Стонтон, Люка Трэдуэя и Имоджен Путс "Кто боится Вирджинии Вульф?".

Зрителей ждут два фильма-выставки — "Микеланджело: любовь и смерть" и "Ренуар — неизвестный художник". Они расскажут о жизни и творчестве этих художников.