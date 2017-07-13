Верховный суд предложил сделать более независимыми суды общей юрисдикции

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил законопроект о создании самостоятельных апелляционных и кассационных инстанций для судов общей юрисдикции с целью повышения их независимости, передает корреспондент РИА Новости с пленума суда.

В настоящее время обе инстанции входят в общую структуру суда и даже располагаются в тех же зданиях, что и городские, и областные суды. По мнению ВС РФ такое положение может влиять на их несамостоятельность.

"В настоящее время возникла объективная необходимость создания в Российской Федерации структурно самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, которая обусловливается потребностью в функционировании отдельных судебных уровней в целях формирования независимых и самостоятельных судебных инстанций", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

ВС подчеркнул, что апелляционные и кассационные жалобы и представления будут рассматривать не в том же суде, решение которого опротестовали и даже не в этом же субъекте страны.

Суд также считает, что новая система позволит оптимизировать судебную нагрузку на судей.

"Существование отдельных кассационных и апелляционных судов в Российской Федерации можно признать положительным на опыте их деятельности в системе арбитражных судов", — указывается в документе.

Всего законопроектом предлагается создать девять кассационных судов общей юрисдикции.

Кроме того, предлагается создание отдельного звена судебной системы – апелляционных судов общей юрисдикции – для рассмотрения жалоб и протестов.

"Апелляционным судам будет передана часть функций по рассмотрению дел в апелляционном порядке судов областного звена и часть функций Верховного суда. В результате такого изменения, с одной стороны, будет исключена ситуация, при которой проверка вынесенного судебного акта осуществляется в том же суде, которым дело рассматривалось в качестве суда первой инстанции. С другой стороны, из ведения Верховного суда будет исключено рассмотрение дел по жалобам на не вступившие в силу судебные акты нижестоящих судов, что будет соответствовать экстраординарному характеру этой судебной инстанции", — считает ВС РФ.

Законопроектом предусмотрено создание в России пяти апелляционных судов общей юрисдикции.