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Общество

На Камчатке спасли детеныша-сироту калана

08:5013.07.2017
(обновлено: 08:54 13.07.2017)
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© AFP 2017 / Kazuhiro NogiКалан. Архивное фотоКалан. Архивное фото
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл — РИА Новости. На Камчатке спасли от гибели осиротевшего детёныша калана, найденного в критическом состоянии на берегу Авачинской бухты, сообщает краевое агентство по ветеринарии.

Найденные в лесу под Геленджиком розовые собаки играли и ластились после спасения
© Ruptly
Найденные в лесу под Геленджиком розовые собаки радуются спасению
Двухмесячное животное нашли волонтёры и обратились в Росприроднадзор и агентство по ветеринарии. Первую экстренную помощь калану оказали в ветеринарной станции Петропавловска-Камчатского. "В дальнейшем детеныша калана обследовали специалисты краевой станции по борьбе с болезнями животных, сделали необходимые анализы. После проведённых процедур, мы связались со специалистами из центральной части России, имеющими опыт работы с морскими животными, которые рекомендовали схемы лечения", — сказала руководитель агентства ветеринарии Камчатского края Марина Ништа.

Она подчеркнула, что состояние животного улучшается, однако на Камчатке ему могут обеспечить только временные условия содержания. Для нормального развития щенку необходимы условия, максимально приближенные к естественным.

Слоненок, родившийся в Московском зоопарке. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Каланы живут с матерями, пока не достигнут 8-месячного возраста. До этого времени они полностью зависят от них, поэтому выжить в одиночку в естественной среде у него нет шансов. Сейчас мы проводим проверку по выяснению причин и условий изъятия краснокнижного животного из среды обитания, однако уже сейчас мы можем утверждать, что детёныш, скорее всего, погиб бы, оставшись без матери и пропитания", — отметил руководитель краевого управления Росприроднадзора Александр Лесин.

Тигр. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сейчас краснокнижное животное находится под наблюдением специалистов краевой станции по борьбе с болезнями животных в Петропавловске-Камчатском. Однако в Камчатском крае нет специализированных учреждений, которые имеют опыт работы с такими животными. Специалисты ведут переговоры о размещении зверя в Приморском и Ижевском океанариумах, однако пока найти новый дом для спасённого калана не удалось.

Калан, которого часто называют морским или камчатским бобром, занесен в Красную книгу. Он является одним из немногих животных-неприматов, использующих орудия. В XVIII—XIX веках каланы из-за своего ценного меха подверглись хищническому истреблению, в результате чего этот вид оказался на грани исчезновения. Сегодня их численность несколько увеличилась, но каланы по-прежнему находятся под охраной.

Наследник Амура: тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРодители Шерхана, тигры приморского сафари-парка Амур и Уссури участвуют в программе Евроазиатской Ассоциации зоопарков по размножению и сохранению Амурского тигра в неволе.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Родители Шерхана, тигры приморского сафари-парка Амур и Уссури участвуют в программе Евроазиатской Ассоциации зоопарков по размножению и сохранению Амурского тигра в неволе.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДетеныш знаменитого Амура и Уссури родился в конце сентября очень слабым.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке играет с барсуком
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Детеныш знаменитого Амура и Уссури родился в конце сентября очень слабым.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТигрица не приняла Шерхана и его брата, и отказалась их кормить.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тигрица не приняла Шерхана и его брата, и отказалась их кормить.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ результате один тигренок погиб, а Шерхана удалось спасти.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В результате один тигренок погиб, а Шерхана удалось спасти.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНесколько месяцев он жил под круглосуточным наблюдением ветеринара.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке играет с сотрудником парка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Несколько месяцев он жил под круглосуточным наблюдением ветеринара.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПервый месяц и тигренку, и ветеринарам было особенно тяжело. Малышу не подходило никакое молоко, "воспитателям" пришлось перепробовать все существующие молочные смеси для животных.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Первый месяц и тигренку, и ветеринарам было особенно тяжело. Малышу не подходило никакое молоко, "воспитателям" пришлось перепробовать все существующие молочные смеси для животных.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБыл даже момент, когда у Шерхана остановилось сердце, и он перестал дышать.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке играет с кроликом
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Был даже момент, когда у Шерхана остановилось сердце, и он перестал дышать.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВетеринарам пришлось делать тигренку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, после чего Шерхан все же пришел в себя.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ветеринарам пришлось делать тигренку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, после чего Шерхан все же пришел в себя.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБлиже к двухмесячному возрасту Шерхана начали приучать к мясу, и он стал быстро набирать вес.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ближе к двухмесячному возрасту Шерхана начали приучать к мясу, и он стал быстро набирать вес.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкШерхан играет с красным волчонком на утренней прогулке в вольере Приморского сафари-парка.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке играет с красным волчонком
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Шерхан играет с красным волчонком на утренней прогулке в вольере Приморского сафари-парка.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПереезд Шерхана в отапливаемый вольер Приморского сафари-парка прошел 28 декабря прошлого года.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке играет с сотрудником парка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Переезд Шерхана в отапливаемый вольер Приморского сафари-парка прошел 28 декабря прошлого года.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ новом доме у тигренка появилась большая деревянная будка с сеном и теплый коврик, а также новый друг - пес Табаки.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В новом доме у тигренка появилась большая деревянная будка с сеном и теплый коврик, а также новый друг - пес Табаки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТигренка ежедневно выводят из вольера на прогулку. Работники парка отмечают, что ему нравится бегать по лесу и валяться в снегу.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тигренка ежедневно выводят из вольера на прогулку. Работники парка отмечают, что ему нравится бегать по лесу и валяться в снегу.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСотрудники Приморского сафари-парка регулярно выкладывают на официальный сайт видео прогулок Шерхана и его общения с соседями по вольеру.Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке с сотрудником парка на утренней прогулке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудники Приморского сафари-парка регулярно выкладывают на официальный сайт видео прогулок Шерхана и его общения с соседями по вольеру.
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