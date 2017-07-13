На Камчатке спасли детеныша-сироту калана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл — РИА Новости. На Камчатке спасли от гибели осиротевшего детёныша калана, найденного в критическом состоянии на берегу Авачинской бухты, сообщает краевое агентство по ветеринарии.

Двухмесячное животное нашли волонтёры и обратились в Росприроднадзор и агентство по ветеринарии. Первую экстренную помощь калану оказали в ветеринарной станции Петропавловска-Камчатского. "В дальнейшем детеныша калана обследовали специалисты краевой станции по борьбе с болезнями животных, сделали необходимые анализы. После проведённых процедур, мы связались со специалистами из центральной части России, имеющими опыт работы с морскими животными, которые рекомендовали схемы лечения", — сказала руководитель агентства ветеринарии Камчатского края Марина Ништа.

Она подчеркнула, что состояние животного улучшается, однако на Камчатке ему могут обеспечить только временные условия содержания. Для нормального развития щенку необходимы условия, максимально приближенные к естественным.

"Каланы живут с матерями, пока не достигнут 8-месячного возраста. До этого времени они полностью зависят от них, поэтому выжить в одиночку в естественной среде у него нет шансов. Сейчас мы проводим проверку по выяснению причин и условий изъятия краснокнижного животного из среды обитания, однако уже сейчас мы можем утверждать, что детёныш, скорее всего, погиб бы, оставшись без матери и пропитания", — отметил руководитель краевого управления Росприроднадзора Александр Лесин.

Сейчас краснокнижное животное находится под наблюдением специалистов краевой станции по борьбе с болезнями животных в Петропавловске-Камчатском. Однако в Камчатском крае нет специализированных учреждений, которые имеют опыт работы с такими животными. Специалисты ведут переговоры о размещении зверя в Приморском и Ижевском океанариумах, однако пока найти новый дом для спасённого калана не удалось.

Калан, которого часто называют морским или камчатским бобром, занесен в Красную книгу. Он является одним из немногих животных-неприматов, использующих орудия. В XVIII—XIX веках каланы из-за своего ценного меха подверглись хищническому истреблению, в результате чего этот вид оказался на грани исчезновения. Сегодня их численность несколько увеличилась, но каланы по-прежнему находятся под охраной.