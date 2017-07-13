ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Тропические рыбы с Филиппин стали новыми обитателями Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке, сообщает пресс-служба учреждения.

"Они были выловлены в дикой природе. За время тридцатидневного карантина ихтиопатологи провели новичкам антибактериальную и антипаразитарную обработку. Рыбы привыкли к новой воде и к новому корму. Они активны, хорошо набирают вес, а это основные признаки здоровья гидробионтов", — рассказывает главный специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Наталья Гирева.

Рыб переселили в экспозиции по разным водоемам. Аполемихты трехпятнистые и талассомы Хардвика отправились в "Большой коралловый риф" (тоннель). Анемоновые рыбы-клоуны, крылатка-зебра, собачка водорослеед, мандаринки и японские хирурги поселились в "Малом коралловом рифе". Там же будут жить и риномурены (носатые мурены).

Носатых губанов распределили по нескольким водоемам, включая "Океанскую бездну", "Большой" и "Малый коралловый рифы".