ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Тропические рыбы с Филиппин стали новыми обитателями Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке, сообщает пресс-служба учреждения.
Рыб переселили в экспозиции по разным водоемам. Аполемихты трехпятнистые и талассомы Хардвика отправились в "Большой коралловый риф" (тоннель). Анемоновые рыбы-клоуны, крылатка-зебра, собачка водорослеед, мандаринки и японские хирурги поселились в "Малом коралловом рифе". Там же будут жить и риномурены (носатые мурены).
Носатых губанов распределили по нескольким водоемам, включая "Океанскую бездну", "Большой" и "Малый коралловый рифы".