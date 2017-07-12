Долги по зарплате выплатили уже 122 рабочим завода в Нижнем Тагиле

Ситуация с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле (22)

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 120 рабочих завода теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле получили долги по зарплате на 9 миллионов рублей, сообщает в среду управление Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.

"Прокуратура продолжает контролировать ход погашения задолженности по зарплате сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий… По состоянию на вечер 12 июля 2017 года, под контролем прокуратуры большая часть задолженности погашена, произведены выплаты 122 работникам предприятия на общую сумму свыше 9 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства продолжают искать и обзванивать работников, которые еще не пришли за выплатами.

Проблему с невыплатой зарплат на нижнетагильском заводе начали срочно решать после того, как рабочие пожаловались президенту Владимиру Путину на то, что директор завода якобы отказывается платить зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина была назначена служебная проверка из-за волокиты с расследованием ситуации. Глава управления СК РФ по Свердловской области в среду был отстранен от служебных обязанностей. По данным следствия, 195 работников не получали зарплату с апреля 2016 по январь 2017 года.