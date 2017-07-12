Москалькова посетила осужденного инвалида Мамаева

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в среду, что посетила осужденного за организацию разбоя инвалида-колясочника Антона Мамаева, и подтвердила свое намерение ходатайствовать о его освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.
"Посетила Антона Мамаева. Намерена ходатайствовать об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью", — написала Москалькова в среду на своей странице в Instagram.
Как сообщалось ранее, отец Мамаева во вторник пришел к уполномоченному на личный прием. Омбудсмен тогда заявила, что делает все зависящее от нее, чтобы помочь молодому человеку.
Во вторник официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Кристина Белоусова сообщила РИА Новости, что Мамаева направили в московскую больницу на медицинское освидетельствование, которое определит, можно ли содержать его в СИЗО.