Москалькова посетила осужденного инвалида Мамаева

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в среду, что посетила осужденного за организацию разбоя инвалида-колясочника Антона Мамаева, и подтвердила свое намерение ходатайствовать о его освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

"Посетила Антона Мамаева. Намерена ходатайствовать об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью", — написала Москалькова в среду на своей странице в Instagram.

Посетила Антона Мамаева. Намерена ходатайствовать об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Июл 12 2017 в 9:49 PDT

Как сообщалось ранее, отец Мамаева во вторник пришел к уполномоченному на личный прием. Омбудсмен тогда заявила, что делает все зависящее от нее, чтобы помочь молодому человеку.

Тридцатого июня суд признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера 28-летнего Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы мышцы, и назначил наказание в виде 4,5 лет колонии; после оглашения приговора его отправили в "Матросскую тишину".

Во вторник официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Кристина Белоусова сообщила РИА Новости, что Мамаева направили в московскую больницу на медицинское освидетельствование, которое определит, можно ли содержать его в СИЗО.