Роспотребнадзор опроверг данные об отравлении десяти москвичей черешней

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московское управление Роспотребнадзора опровергло информацию об отравлении десяти москвичей черешней, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Уточняется, что на информационном портале Yтро.ru 12 июля был размещён материал о десяти случаях отравления ядовитыми ягодами.

"По данным регистрационного учёта, других случаев обращения населения за медицинской помощью и случаев госпитализаций больных, связанных с употреблением черешни в городе Москве, не зарегистрировано. По информации главных врачей инфекционных клинических больниц №1 и №2, а также станции скорой и неотложной медицинской помощи, случаев массовых обращений по фактам отравлений черешней не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот же день специалисты съездили на предполагаемое место приобретения черешни к выходам у станции метро "Университет", в ходе которого была установлена одна точка торговли черешней и проведён отбор проб черешни для лабораторного исследования.