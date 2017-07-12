"Аэрофлот" 13 июля отменяет ряд рейсов из-за непогоды

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" в четверг, 13 июля, отменяет или переносит ряд региональных и международных рейсов из-за плохой погоды, сообщает компания в среду.

Компания отменяет рейсы из "Шереметьево" в Париж (SU2454), Берлин (SU2318), Краснодар (SU1102), Ростов (SU1156), Самару (SU1212), Тюмень (SU1506), Набережные Челны (SU1252), Прагу (SU2014), Нижний Новгород (SU1226), Архангельск (SU1330), Воронеж (SU1354), Варшаву (SU2002), Таллин (SU2114), а также Минеральные Воды (SU1314).

Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.

Помимо этого, "Аэрофлот" переносит вылет ряда рейсов с 13 на 14 июля. Так, рейс из "Шереметьево" в Набережные Челны (SU1250) планируется отправить в 2.15 мск, Краснодар (SU1274, будет выполнен как SU1776) — в 3.05, Воронеж (SU1352, будет выполнен как SU1770) — в 5.00, Ставрополь (SU1368, будет выполнен как SU1774) — в 3.45, Минск (SU1834, будет выполнен как SU1990) — в 3.40, Франкфурт (SU2304, будет выполнен как SU2700) — в 3.40, Мюнхен (SU2594 будет выполнен как SU2698) — в 3.55.

Также 14 июля изменено время вылета двух рейсов в "Шереметьево" — из Франкфурта (SU2305, будет выполнен как SU2701) и из Мюнхена (SU2595, будет выполнен как SU2699) — на 8.05 по местному времени.

В среду региональные управления МЧС предупреждали о ветре скоростью до 20 метров в секунду, грозах, дождях и граде в регионах Центральной России вечером в среду и в четверг.