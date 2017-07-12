Москва встала в девятибалльных пробках

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Загруженность дорог в российской столице в среду достигла 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Гидрометцентр объявил в четверг желтый уровень погодной опасности в Москве

"В утренний час пик ситуация на дорогах Москвы была даже на 1 балл лучше обычного. В середине дня (с 15.00) – на обычном для этого времени уровне в 6 баллов, а к 18.00 уже на 1 балл выше обычного", — рассказали РИА Новости в сервисе "Яндекс.Пробки", но при этом сообщили о 8-балльных, а не 9-балльных пробках.

Согласно информации департамента транспорта Москвы, низкие скорости зафиксированы на внешней стороне Садового кольца от улицы Казакова до Краснопролетарской, ТТК загружено на внутренней стороне от Комсомольского проспекта до Шмитовского проезда. Кроме того, движение осложнено на внешней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до Библиотечного проезда и от Киевского шоссе до Проектируемого проезда.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы попросили автомобилистов по возможности отказаться от использования личных машин и пересесть на общественный транспорт.

В среду столичный главк МЧС предупредил, что в городе 12 июля ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. В МЧС предупредили, что ливень может затопить дороги и спровоцировать пробки, повредить ЛЭП, повалить деревья и рекламные щиты.