В РФ могут ввести штраф для компаний за несвоевременный выезд иностранцев

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. МВД РФ предлагает ввести штраф для компаний и должностных лиц, которые не озаботились своевременным выездом приглашенных ими иностранцев, следует из текста законопроекта, размещенном на портале проектов нормативных актов.

Ранее похожая норма была отражена в статье 18.9 Кодексе об административных правонарушениях: штраф для физического лица составлял от 2 до 4 тысяч рублей. Авторы проекта предлагают внести изменения в эту статью, установив штраф для должностных лиц — от 45 тысяч до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке также описана проблема, в связи с которой предлагается поправка в КоАП: в настоящее время в РФ, по утверждению авторов, мигранты нарушают заявленную цель въезда, а также установленный срок проживания в стране. В прошлом году, как следует из текста, территориальные органы МВД пресекли больше 130 тысяч подобных нарушений.

"Предлагаемые изменения помогут повысить ответственность приглашающей стороны и приведут к сокращению количества иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением норм действующего законодательства", — подчеркивают авторы законопроекта.