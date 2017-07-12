Тулеев проходит реабилитацию после операции на позвоночнике

КЕМЕРОВО, 12 июл – РИА Новости. Состояние губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который в мае перенес операцию на позвоночнике, улучшается, он проходит реабилитацию, сообщил журналистам в среду член Федерального Собрания РФ от Кузбасса Сергей Шатиров..

"Что касается здоровья губернатора, могу сказать одно: он находится в рядовой палате, врачи сегодня констатируют, что состояние идет на улучшение. Он находится на реабилитации, ему рекомендованы прогулки, но вы сами видите, что делается с погодой в Москве: холодина и простуды. Естественно, не рекомендованы контакты на предмет возможности инфекций и заболеваний, а так — у него свободный режим", — сказал Шатиров.

По его словам, Тулеев встает, энергичен, полон мыслей. "Думаю, что достаточно быстро пройдет этот период реабилитации. Но врачи настаивают, чтобы он был четко без нагрузок физических, поэтому сейчас главное — выдержать характер и выполнять рекомендации врачей", — добавил сенатор.

Аман Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже пресс-служба областной администрации сообщила, что он продлен из-за операции. Тулееву прописали оперативное вмешательство из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще в октябре 2016 года, но из-за своего плотного рабочего графика он перенес его на семь месяцев и совместил с официальным отпуском.

После этого некоторые СМИ писали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только разрешат врачи после постоперационной реабилитации. Весь запланированный кузбасскими врачами объем реабилитационных мероприятий был выполнен по графику.

После консультации с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по инициативе министра здравоохранения России Вероники Скворцовой Тулееву предложили продолжить интенсивную восстановительную терапию в Москве. По данным областных властей, процесс проходит под контролем федерального Минздрава и Скворцовой.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.