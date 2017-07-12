Тулеев проходит реабилитацию после операции на позвоночнике

КЕМЕРОВО, 12 июл – РИА Новости. Состояние губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который в мае перенес операцию на позвоночнике, улучшается, он проходит реабилитацию, сообщил журналистам в среду член Федерального Собрания РФ от Кузбасса Сергей Шатиров..
"Что касается здоровья губернатора, могу сказать одно: он находится в рядовой палате, врачи сегодня констатируют, что состояние идет на улучшение. Он находится на реабилитации, ему рекомендованы прогулки, но вы сами видите, что делается с погодой в Москве: холодина и простуды. Естественно, не рекомендованы контакты на предмет возможности инфекций и заболеваний, а так — у него свободный режим", — сказал Шатиров.
По его словам, Тулеев встает, энергичен, полон мыслей. "Думаю, что достаточно быстро пройдет этот период реабилитации. Но врачи настаивают, чтобы он был четко без нагрузок физических, поэтому сейчас главное — выдержать характер и выполнять рекомендации врачей", — добавил сенатор.
После этого некоторые СМИ писали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только разрешат врачи после постоперационной реабилитации. Весь запланированный кузбасскими врачами объем реабилитационных мероприятий был выполнен по графику.
Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.