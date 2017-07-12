ГД отклонила проект, допускающий передачу санкционных продуктов на соцнужды

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила в первом чтении законопроект, который допускает безвозмездную передачу санкционной продовольственной продукции на социально значимые нужды.

"Настоящим законопроектом устанавливается положение, согласно которому санкционная продовольственная продукция надлежащего качества будет подлежать безвозмездной передаче на социально значимые нужды", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Данная мера соответствует общемировой тенденции, направленной на экономное отношение к продуктам питания в целях поддержки социально незащищенных слоев граждан с низкими доходами, поясняют авторы законодательной инициативы. Безвозмездная передача санкционных товаров на социально значимые нужды также будет соответствовать внутренним, социально-экономическим запросам России, полагают они.

Однако комитет по экономполитике обращает внимание, что положения законопроекта не согласуются с законом "О специальных экономических мерах" и принятыми в соответствии с ним указами президента РФ, а также законом "О таможенном регулировании в РФ". Кроме того, законопроект не содержит четкого механизма реализации безвозмездной передачи товаров на социально значимые нужды и не определяет, что к таким нуждам относится.

На пленарном заседании представители оппозиционных фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" высказались в поддержку концепции законопроекта. 83 человека проголосовали за данный проект закона, один человек — против, три человека воздержались.

Сейчас запреты на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия устанавливаются на основании закона "О специальных экономических мерах" и носят подзаконный и временный характер. А вопросы обращения в федеральную собственность ввозимых в РФ товаров, основания и порядок распоряжения ими, а также задержанными товарами, не являющимися предметами административных правонарушений или преступлений, порядок задержания и изъятия этих товаров регулируются законом "О таможенном регулировании в РФ".