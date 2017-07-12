Штраф за ложь в соцсетях воспитает культуру общения, считает депутат

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Законопроект о штрафах за отказ удалять в социальных сетях недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения позволит воспитать культуру в этом сегменте общения в интернете, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Ранее депутаты от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект, вводящий штраф до 50 миллионов рублей за отказ удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях.

"Штрафы за отказ удалять ложную информацию в соцсетях позволят воспитать культуру в этом сегменте общения в интернете. Речь идет именно о воспитании культуры в соцсетях, в которых зарегистрированы сегодня огромное число граждан страны", — сказал депутат журналистам.

По мнению депутата, принятие подобной нормы назрело уже давно, так как соцсети сегодня пользуются огромной популярностью, а за ложь в интернете не следует на данный момент никакого наказания.

Ранее депутат Боярский пояснил, что ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации составит от 3 до 5 миллионов рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 миллионов рублей.