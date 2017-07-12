На Валааме рассказали, откуда у монастыря яхта

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Яхта "Паллада", о которой некоторые СМИ ранее сообщили как о подарке президента РФ Владимира Путина монахам Валаамского монастыря, в действительности была подарена обители еще в 2005 году одной из российских компаний, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе монастыря.

Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения, из которых следует, что глава государства во время своего визита в монастырь 11 июля подарил монахам яхту.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. "Нет, неправда, конечно", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, действительно ли президент подарил такую яхту монахам.

"Это кто-то дал материал по яхте "Паллада", которая была подарена "Лукойлом" в 2005 году", — сообщили РИА Новости в монастыре на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.