НКО обязали публично отчитываться за расходование президентских грантов

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Некоммерческие организации (НКО), получившие президентские гранты, будут публично отчитываться о расходовании этих средств на площадках Общественной палаты (ОП) РФ или региональных общественных палат, заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

Ранее генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на XV Гражданском форуме Ярославской области заявил, что объем президентских грантов в 2017 году будет увеличен почти вдвое — с 4 до 7 миллиардов рублей.

"Мы совсем недавно, позавчера, договорились с Фондом президентских грантов о том, чтобы те некоммерческие организации, которые получают президентские гранты, представляли свои отчеты. Публично отчитывались на площадке Общественной палаты России, если это федеральные проекты, или на площадках региональных общественных палат, если это какие-то региональные проекты", — заявила в среду на пресс-конференции в Москве Тополева-Солдунова.

По ее словам, это будет содействовать большей прозрачности процесса распределения президентских грантов, и "понятности, что же делают НКО на эти средства".