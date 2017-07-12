В Москве узаконили право участников реновации на бесплатную помощь адвоката

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы в первом и окончательном чтении поддержали внесение изменений в закон "Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам РФ в Москве", которые предусматривают право участников реновации на оказание бесплатной юридической помощи.
Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, горожанин может обратиться за бесплатной юридической помощью по вопросу учёта его мнения при формировании программы реновации, а также с просьбой о защите своих жилищных и имущественных прав при ее реализации.
Как поясняется, изменения позволят создать дополнительный механизм защиты прав жителей города при реновации, гарантировать их неукоснительное и безусловное соблюдение.
Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".