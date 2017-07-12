Общественная палата займется "защитой прав россиян на достойную жизнь"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Защита базовых прав человека на достойную жизнь станет одним из приоритетных направлений работы нового состава Общественной палаты России, заявил журналистам секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

"Граждане ждут от Общественной палаты защиты своих прав. Здесь речь идет не только о политических правах… Мы будем концентрироваться на других базовых правах — на труд, на жилище, на медицинское обслуживание. Мы будем концентрироваться на праве человека на достойную жизнь", — заявил Фадеев на пресс-конференции.

Он пояснил, что об этом запросе граждан к общественникам свидетельствуют данные соцопросов.

Среди наиболее серьезных проблем секретарь ОП РФ назвал бедность многодетных семей, сельского населения, отсутствие во многих городах службы занятости, закрытие школ и банковских отделений в деревнях и городах с небольшим населением, отсутствие там медпунктов, недоступность приобрести жилье для большинства россиян.

"Тема бедности, разложенная на составляющие, должна стать одним из приоритетов работы палаты", — подчеркнул Фадеев.

Новый состав Общественной палаты формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента 20 марта, 84 — делегированы общественными палатами субъектов федерации, еще 43 члена были отобраны из 403 кандидатов от НКО путем голосования. Первое пленарное заседание членов палаты шестого состава Общественной палаты состоялось в июне. В ходе заседания секретарем ОП РФ был избран журналист и общественный деятель Валерий Фадеев.