ГД приняла во втором чтении проект о лишении гражданства за терроризм

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который позволяет отменить решение о приобретении российского гражданства теми, кто был осужден за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ.

Поправками ко второму чтению в законопроекте также устанавливается упрощенная процедура получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле председателем палаты Вячеславом Володиным, лидерами четырех думских фракций Владимиром Васильевым, Владимиром Жириновским, Геннадием Зюгановым и Сергеем Мироновым, вице-спикерами Иваном Мельниковым, Игорем Лебедевым и Ириной Яровой, а также главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым и его первым заместителем Михаилом Емельяновым. Документ был принят в первом чтении 19 мая.

Отмена решений по гражданству

В действующем законодательстве установлен ряд требований к иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим получить российское гражданство. Одно из них — обязанность соблюдать конституцию и законодательство РФ. При этом решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке.

Законопроектом устанавливается, что сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении лицом обязательства соблюдать российское законодательство, если целью приобретения гражданства являлось осуществление деятельности против конституционного строя РФ. К таковой относится совершение преступления, приготовление, а также покушение на преступление террористической или экстремистской направленности. При этом вступивший в силу приговор суда за совершение указанных преступлений будет являться основанием для отмены решения о приобретения гражданства.

Поправки ко второму чтению устанавливают, что отмена решений о предоставлении российского гражданства осужденным за терроризм и экстремизм не будет касаться супругов и детей преступника.

Присяга

Кроме того, поправками ко второму чтению в законопроект был включен текст присяги при вступлении в гражданство. Над текстом присяги с начала июня работала группа депутатов, в итоге был выработан документ, который поддержали руководители всех фракций.

"Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", — говорится в тексте присяги.

По словам Крашенинникова, паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после принесения присяги.

Законопроектом устанавливается, что процедура принесения присяги при вступлении в гражданство РФ будет регламентироваться указом президента РФ.

Украинцы

Также депутаты разработали поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.

Депутаты ГД поясняли, что у граждан Украины, желающих отказаться от гражданства этой страны и приобрести гражданство РФ, возникают сложности с получением необходимых документов в полномочных органах Украины, подтверждающих их обращение с заявлением об отказе от имеющегося украинского гражданства. В результате украинцы сталкиваются с трудностями при получении гражданства РФ. Для решения этой проблемы и были разработаны соответствующие поправки.

Так, предусматривается, что граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая — направляется на Украину, пояснил ранее глава комитета ГД по законодательству. Он отметил, что такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины.

Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в РФ. По словам Крашенинникова, законопроект должен вступить в силу с 1 сентября.