ГД приняла поправки, упрощающие получение гражданства России для украинцев

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума поддержала поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев; теперь им будет достаточно подписания заявления об отказе от украинского гражданства и не будет требоваться соответствующая справка от уполномоченных органов Украины.

Эти поправки вносятся в законопроект об отмене решений о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам или с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснял, что у граждан Украины, желающих отказаться от гражданства этой страны и приобрести гражданство РФ, возникают сложности с получением необходимых документов в полномочных органах Украины. Для решения этой проблемы и были разработаны соответствующие поправки.

Так, предусматривается, что граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая — направляется на Украину, сообщил Крашенинников. Он отметил, что такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины.

Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в РФ.