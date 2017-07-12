МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать ее культуру и историю.

Ранее президент Владимир Путин предложил парламентариям подумать над тем, чтобы вступающие в гражданство России приносили присягу. Над текстом с начала июня работала группа депутатов, итоговый документ поддержали руководители всех фракций. Его внесут в виде поправки ко второму чтению законопроекта, в котором речь идет об отмене гражданства для осужденных за терроризм.

"Я (Фамилия Имя Отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", — говорится в тексте.

Как сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, паспорт будут выдавать сразу после произнесения клятвы. "Очень важно, что сама присяга будет иметь юридический характер, принесение присяги будет проходить в торжественной обстановке", — отметил депутат.

Процедура будет регламентироваться указом главы государства.