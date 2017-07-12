Водителям в Москве советуют пересесть на общественный транспорт из-за ливня

Автомобили едут по Зубовскому бульвару в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

Автомобили едут по Зубовскому бульвару в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Автомобилистам в российской столице рекомендуют отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный из-за надвигающегося на город ливня с градом, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы в среду.

Ранее столичный главк МЧС предупредил, что в городе 12 июля ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. При такой погоде растет вероятность падения деревьев, повреждения линий электропередач и рекламных щитов, что может осложнить транспортную обстановку.

"Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом", — говорится в сообщении.

В случае пользования личным автомобилям водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, держать дистанцию и не превышать скорость.