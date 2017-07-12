Сто самых дорогих квартир в Москве стоят 75 миллиардов рублей

МОСКВА, 12 июл — РИА Недвижимость. Суммарная рыночная стоимость TOP-100 самых дорогих квартир Москвы составляет 75 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе компании Savills.

"Суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир составляет около 1,25 миллиарда долларов или свыше 75 миллиардов рублей", — говорится в нем.

Стоимость самого дорогостоящего предложения на московском рынке элитного жилья (без учета особняков и среди квартир в открытой продаже) – 62,8 миллиона долларов (апартамент в районе Тверской), а самого дешевого – 3 миллиона долларов (квартира площадью 77 квадратных метров в районе Остоженки), отмечается в сообщении.

Из первой сотни самых дорогих квартир 83% предлагается на вторичном рынке, остальные – на первичном. Наибольшее число самых дорогих квартир – 39 — расположено на Остоженке, добавляется в нем.

Диапазон площадей первой сотни самых дорогих квартир Москвы – от 77 до 1,256 тысячи квадратных метров (пентхаус в районе Тверской), а средняя площадь квартиры – 311 квадратных метров, говорится в сообщении.