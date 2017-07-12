ГД приняла закон о досудебном решении споров по ОСАГО между страховщиками

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении внесенный Верховным судом РФ закон о досудебном урегулировании споров между страховщиками при прямом возмещении убытков по ОСАГО.

Документ предусматривает создание Российским союзом автостраховщиков (РСА) комиссии для урегулирования споров между страховщиками, застраховавшими гражданскую ответственность лиц, причинивших ущерб при ДТП, и страховыми компаниями, осуществившими прямое возмещение убытков.

Такой спор будет рассматриваться комиссией в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня поступления заявления. В случае, если страховщик не согласен с решением комиссии или комиссия не приняла решение в установленный срок, спор рассматривается арбитражным судом по исковому заявлению страховщика.

Устав профессионального объединения страховщиков может предусматривать образование коллегиального органа управления, к компетенции которого может быть отнесено решение вопроса об образовании данной комиссии и утверждения положения о ней.

Верховный суд считает, что отсутствие досудебного урегулирования споров, связанных с прямым возмещением убытков по ОСАГО, "необоснованно переносит разрешение спора из сферы профессионального сообщества страховых компаний в государственный суд". Введение же досудебного порядка урегулирования таких споров будет дисциплинировать страховые компании, способствовать осуществлению ими прав с учетом интересов друг друга, а также существенным образом снизит нагрузку на судебную систему.