В ТЦ "РИО" рассказали, когда откроют океанариум и зоопарк после пожара

Пожар в торговом центре "РИО" в Москве (29)

МОСКВА, 12 июл – РИА Недвижимость. Океанариум и зоопарк в торговом центре "РИО" на севере Москвы, пострадавшем от пожара, могут открыть для посетителей в среду или четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ТЦ.

"Океанариум и экзотариум планируется открыть сегодня-завтра", — сказал собеседник агентства. Остальная часть торгового центра будет открыта позже, после устранения последствий пожара, в том числе запаха гари, добавил он.

В "РИО" отметили, что информация о том, что ТЦ пострадал от пожара настолько сильно, что его придется закрыть надолго, не соответствует действительности.

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Крупное возгорание в торговом центре "РИО" произошло вечером в понедельник и было потушено ближе к полуночи. Источник в экстренных службах столицы сообщал о 18 пострадавших, включая ребенка и сотрудника пожарно-спасательной части №13, получившего тепловой удар.

"РИО" на Дмитровском шоссе является одним из самых больших торговых комплексов столицы. На минус первом этаже ТЦ находится зоопарк и океанариум, где содержатся более 300 животных, в том числе орангутанги и крокодил. Как сообщалось, при пожаре они не пострадали.