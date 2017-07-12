В ТЦ "РИО" рассказали, когда откроют океанариум и зоопарк после пожара
10:0612.07.2017
(обновлено: 10:13 12.07.2017)
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МОСКВА, 12 июл – РИА Недвижимость. Океанариум и зоопарк в торговом центре "РИО" на севере Москвы, пострадавшем от пожара, могут открыть для посетителей в среду или четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ТЦ.
"Океанариум и экзотариум планируется открыть сегодня-завтра", — сказал собеседник агентства. Остальная часть торгового центра будет открыта позже, после устранения последствий пожара, в том числе запаха гари, добавил он.
В "РИО" отметили, что информация о том, что ТЦ пострадал от пожара настолько сильно, что его придется закрыть надолго, не соответствует действительности.
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Люди в панике покидали горящий ТЦ "РИО" в Москве
Крупное возгорание в торговом центре "РИО" произошло вечером в понедельник и было потушено ближе к полуночи. Источник в экстренных службах столицы сообщал о 18 пострадавших, включая ребенка и сотрудника пожарно-спасательной части №13, получившего тепловой удар.
"РИО" на Дмитровском шоссе является одним из самых больших торговых комплексов столицы. На минус первом этаже ТЦ находится зоопарк и океанариум, где содержатся более 300 животных, в том числе орангутанги и крокодил. Как сообщалось, при пожаре они не пострадали.
Сообщение о задымлении в торговом центре на Дмитровском шоссе, дом 163А, корпус 1 поступило в МЧС в 17:39.
Из здания сразу же начали эвакуировать посетителей и персонал.
В тушении участвовали 81 сотрудник спасательных служб, 25 единиц техники, специальный пожарный поезд и три вертолета.
Общая площадь задымления составляла более 70 тысяч квадратных метров, при этом площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров.
Первоначально возгоранию присвоили второй ранг сложности, затем в связи с плотным задымлением повысили его до четвертого из пяти.
В результате пожара пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.
Десять человек были госпитализированы, некоторых доставили в больницы вертолетами.
Сотрудникам МЧС удалось спасти четырех человек, заблокированных в ТЦ.
Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание на минус первом этаже комплекса.
В транспортных службах столицы сообщили, что пожар не повлиял на ситуацию на дорогах Москвы.