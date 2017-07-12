Минстрой предложил компенсации дольщикам в размере цены за 100 кв метров

МОСКВА, 12 июл — РИА Недвижимость. Минстрой подготовил поправки к закону о долевом строительстве (214-ФЗ), согласно которым в случае банкротства застройщика покупателям квартир будет компенсирована сумма, эквивалентная стоимости только 100 квадратных метров, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя РФ.

"Предусмотрена защита граждан, которые покупают доступное жилье", — пояснил собеседник агентства, добавив, что помощь предусмотрена по аналогии с механизмом, который применяет Агентство по страхованию вкладов (в случае банкротства банка компенсирует вкладчикам до 1,4 миллиона рублей).

Госдума 14 июня на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об особенностях формирования компенсационного фонда долевого строительства в целях дополнительной защиты прав и законных интересов дольщиков. При этом компенсационный фонд не будет использоваться для решения проблем граждан, уже заключивших договоры долевого участия. Фонд не будет распространяться на те объекты, которые уже являются проблемными, и не будет решать проблемы тех граждан, которые уже стоят в реестре, пояснили ранее в Минстрое.

Согласно 214-ФЗ, застройщик обязан представить для ознакомления любому обратившемуся лицу, а также разместить на официальном сайте аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности. В отношении каждого объекта недвижимости должна быть размещена информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, сроки их ввода и так далее.