В “Аптекарском огороде” прозвучат шедевры мировой классики и джаза

Зрители на V Ночном классическом концерте на траве из цикла Classic Open Air Moscow в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

Зрители на V Ночном классическом концерте на траве из цикла Classic Open Air Moscow в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 13 и 14 июля в рамках программы по возрождению камерной музыки в России пройдут музыкальный вечер "Цветущая классика", сообщает mos.ru.

В дни фестиваля выступят баритон Денис Апполонин, а также состоится концерт солиста Филармонического театра Вероны Владислава Чурсина. Для посетителей прозвучат оперные арии, народные песни, романсы, а также фортепианные импровизации Филиппа Чельцова. 13 июля концертная программа начнется в 20:00, 14 июля — в 19:00.

В рамках цикла Classic Open Air Moscow в "Аптекарском огороде"15 июля состоится ночной классический концерт на траве "Времена года". Гости услышат популярные произведения из одноименных циклов Антонио Вивальди и Петра Чайковского, а также произведения Джоаккино Россини, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло и других великих композиторов. Сольные номера представят артисты Большого театра, "Геликон-оперы" и Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Оперные исполнители выступят в сопровождении ансамбля классических инструментов "Концертино". Начало — в 20:00.

Билеты необходимо забронировать и с 12 июля выкупить в кассе сада. Для детей до семи лет и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Мещанском районе, вход бесплатный.