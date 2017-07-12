На Москву надвигается ливень с грозой и градом

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ливни с грозой и градом ожидаются в Москве в ближайший час – такая погода сохранится как минимум до утра четверга, сообщает столичный главк МЧС РФ.
Ливень может затопить дороги и спровоцировать пробки, повредить ЛЭП, повалить деревья и рекламные щиты. Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в помещениях, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.
Автомобили рекомендуют парковать в гаражах или на улице подальше от деревьев и шатких конструкций.