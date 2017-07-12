На Москву надвигается ливень с грозой и градом

Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ливни с грозой и градом ожидаются в Москве в ближайший час – такая погода сохранится как минимум до утра четверга, сообщает столичный главк МЧС РФ.

"В Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — говорится в релизе. Непогода начнется в ближайший час и сохранится до утра следующего дня, прогнозируют синоптики.

Ливень может затопить дороги и спровоцировать пробки, повредить ЛЭП, повалить деревья и рекламные щиты. Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в помещениях, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.

Автомобили рекомендуют парковать в гаражах или на улице подальше от деревьев и шатких конструкций.