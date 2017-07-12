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Общество

Почти три четверти россиян интересуются событиями на Украине, показал опрос

Сюжет:
"Общественные мнения" (164)
08:2912.07.2017
(обновлено: 08:34 12.07.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Событиями на Украине интересуются почти три четверти россиян, однако доля тех, кто постоянно следит за ситуацией, устойчиво снижается в последние два года, при этом большинство не отмечает положительных сдвигов – половина (52%) говорит об ухудшении ситуации, каждый четвертый изменений не видит, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают отношения с Украиной
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5-7 июля 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

"Интерес к политическим событиям на Украине среди россиян с начала года немного снизился: в феврале с той или иной периодичностью за ситуацией в соседнем государстве следили 77%, в июле — 72% наших сограждан. При этом фиксируется устойчивое снижение доли тех, кто следит за ситуацией постоянно (с 38% в январе 2015 года до 18% в июле 2017 года)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости. ВЦИОМ отметил зависимость степени интереса к событиям в соседней стране от возраста респондентов: молодежь проявляет меньшую заинтересованность, нежели люди зрелого возраста.

Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
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Социологи отмечают, что если в первые годы внутриполитического кризиса на Украине россияне, следящие за событиями, характеризовали происходящее преимущественно как гражданскую войну, то в последний год чаще называют "бардаком", "анархией", "беззаконием", "бандитизмом" (в июле так ответили 37%, тогда как "войной" происходящее назвали 19% респондентов).

На основе данных опроса социологи рассчитали "индекс кризиса на Украине", который может варьироваться в диапазоне от —100 до 100 пунктов – чем выше значение, тем больше уверенность, что ситуация на Украине нормализуется. Этот индекс, упавший в феврале нынешнего до —43 пунктов, что оказалось близко к уровню весны-лета 2014 года, в июле, по оценке ВЦИОМ, поднялся до —6 пунктов.

Заседание Верховной Рады Украины. 21 сентября 2016
© РИА Новости / Стрингер
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"Положительная динамика наблюдается на фоне снижения доли тех, кто говорит об эскалации напряженности (с 71% до 52%) и роста доли тех, кто не видит изменений (с 24% до 41%). Таким образом, улучшения ситуации как раньше, так и теперь, большинство опрошенных, владеющих информацией, не наблюдают. Только 5% отмечают признаки нормализации", — говорится в материалах опроса.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов отметил, что объективных причин для изменения общественных оценок положения дел на Украине за последние месяцы не наблюдалось. "Вялотекущее нагнетание киевскими властями обстановки на юго-востоке и апелляции к "мировому сообществу" по проблеме Крыма – не в счет. Напряженность вроде не растет, как нет и намека на улучшение ситуации. Поэтому и интерес россиян к украинскому вопросу становится фоновым – пристально за новостями из этой страны они следят все меньше. Можно сказать, что из раздражителя Украина медленно превращается в привычный и назойливый источник негатива", — полагает эксперт.

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