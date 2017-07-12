Власти рассказали, на сколько хватит накопленной питьевой воды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Крымские водохранилища накопили 234 миллиона кубометров питьевой воды, что на 23% больше прошлогоднего показателя, полуостров обеспечен водой минимум до конца курортного сезона, сообщил глава государственного комитета по водному хозяйства республики Игорь Вайль.
Неравномерность стоков воды в водохранилища с крымских гор приводит к тому, что водохранилища, используемые для водоснабжения Симферополя и городов южного берега Крыма, заполнены почти на 100%, сообщил глава госкомводхоза. "Это гарантирует, что до конца года эти регионы полностью обеспечены водой", — добавил Вайль.
Вайль также отметил высокое качество питьевой воды из водохранилищ полуострова. Вся вода, подаваемая в систему водоснабжения, является горной, контроль ее качества проводится регулярно вместе с Роспотребнадзором.
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