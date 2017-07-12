Власти рассказали, на сколько хватит накопленной питьевой воды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Крымские водохранилища накопили 234 миллиона кубометров питьевой воды, что на 23% больше прошлогоднего показателя, полуостров обеспечен водой минимум до конца курортного сезона, сообщил глава государственного комитета по водному хозяйства республики Игорь Вайль.

"Сегодня к концу паводкового периода накоплено около 234 миллионов кубометров воды. В прошлом году на эту дату у нас было порядка 190 миллионов кубометров воды", — сказал Вайль в эфире телерадиокомпании "Первый Крымский".

Неравномерность стоков воды в водохранилища с крымских гор приводит к тому, что водохранилища, используемые для водоснабжения Симферополя и городов южного берега Крыма, заполнены почти на 100%, сообщил глава госкомводхоза. "Это гарантирует, что до конца года эти регионы полностью обеспечены водой", — добавил Вайль.

Водоснабжение севера и восточной части полуострова находится в более сложной ситуации, но и здесь накопленные объемы воды в Белогорском водохранилище, а также работа новых водозаборов с подачей воды из подземных источников обеспечат питьевой водой Керчь, Феодосию, Судак и районы восточного Крыма "как минимум на период курортного сезона", сказал Вайль. Сегодня идет активная перекачка воды в водохранилища на Керченском полуострове.

Вайль также отметил высокое качество питьевой воды из водохранилищ полуострова. Вся вода, подаваемая в систему водоснабжения, является горной, контроль ее качества проводится регулярно вместе с Роспотребнадзором.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>