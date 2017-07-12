В России вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Изменения в правилах дорожного движения, согласно которым детей от 7 до 12 лет можно будет перевозить на заднем сиденье без автокресла, используя только штатный ремень безопасности автомобиля, вступают в силу в среду.

В соответствии с постановлением Кабмина, утверждающим поправки в ПДД, теперь перевозить детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля можно в автокресле или с помощью ремней безопасности. Аналогичные меры безопасности применяются и в случае перевозки ребенка в кабине грузовой машины. Однако если ребенок до 12 лет едет на переднем сиденье легковой машины, то детское автокресло обязательно. Детей до 12 лет, как и прежде, запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла.

За нарушение требований ПДД будет назначаться административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

Этим же постановлением запрещается оставлять детей моложе семи лет одних в автомобиле. Оставивших детей одних в машине автовладельцев будут штрафовать на 2,5 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах — на 500 рублей, штраф может заменяться на предупреждение.

В предыдущей редакции ПДД говорилось, что перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье должна осуществляться с использованием автокресла или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем сиденье — только с использованием автокресла. Сейчас же правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для детей до 7 лет (обязательно использование автокресла) и для детей от 7 до 12 лет.

По данным Госавтоинспекции, детские удерживающие устройства позволяют на 80 процентов снизить риск травмирования детей до 4 лет, а детей от 5 до 9 лет — на 52 процента. Несмотря на новые поправки, ведомство все же рекомендует водителям перевозить детей старше семи лет в автокреслах из соображений безопасности.