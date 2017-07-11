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Общество

Поклонская заступилась за традиционные ценности в Чечне

20:5311.07.2017
(обновлено: 20:54 11.07.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНаталья Поклонская. Архивное фотоНаталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за традиционные ценности в Чеченской республике.

Города России. Грозный. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Чеченские журналисты выдвинули профессиональное требование к "Новой газете"

"Политические интриги в вопросах "свободы" творчества, нравственности, спорта и т. д. часто выступают инструментом для глумления над нашими традиционными ценностями, верой, историей. Их используют для многолетних, но тщетных попыток разрушить великую связь, которая делает нас сильным, непобедимым, многонациональным русским народом, вселяющим страх врагу. Сохранение же в чистоте веры и нравственности часто разжигает аппетит коварства, вероломства и воспаленного воображения, клеветы со стороны испугавшегося врага, как признака слабости и бессилия, не забывая при этом о старом отработанном приеме: "Чем страшнее ложь — тем скорее в нее поверят". Пример тому — последние абсурдные публикации о якобы имевших место событиях в Чеченской республике", — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кремль прокомментировал сообщения СМИ о массовых расстрелах в Чечне

"Новая газета" в воскресенье сообщила, что передала следствию список с именами более чем 20 жителей Чечни, задержанных с конца декабря 2016 года и, по данным газеты, убитых в январе 2017 года. Как утверждает издание, люди были задержаны в ходе нескольких спецопераций в Чечне после того, как 17 декабря 2016 года вооруженная группа совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его машиной, а потом проникла в дом другого полицейского.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению информацию СМИ о якобы "массовой казни" людей в Чеченской республике и опровержения этой информации от органов внутренних дел Чечни. Он уточнил, что "информация носит достаточно анонимный характер, непонятны источники информации".

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