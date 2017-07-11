Кузнецова предложила ряд инициатив по подготовке приемных родителей

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова выступает за обязательное психологическое обследование кандидатов в приемные родители, а также за усовершенствование программ их подготовки, говорится на сайте аппарата детского омбудсмена.
Такое мнение Кузнецова высказала в ходе совещания по вопросам предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних в Следственном комитете России.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка предлагает ряд инициатив: усовершенствовать программы подготовки кандидатов в приемные родители, реализующиеся при прохождении обучения в школе приемных родителей, создать специальные обучающие модули для отдельных категорий приемных детей (дети-инвалиды, подростки и т.д.), рассмотреть вопрос предъявления дополнительных требований к кандидатам в приемные родители (например, обязательное прохождение психологического обследования кандидатов в приемные родители)", — говорится в сообщении аппарата Кузнецовой.