Кузнецова предложила ряд инициатив по подготовке приемных родителей

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова выступает за обязательное психологическое обследование кандидатов в приемные родители, а также за усовершенствование программ их подготовки, говорится на сайте аппарата детского омбудсмена.

Такое мнение Кузнецова высказала в ходе совещания по вопросам предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних в Следственном комитете России.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка предлагает ряд инициатив: усовершенствовать программы подготовки кандидатов в приемные родители, реализующиеся при прохождении обучения в школе приемных родителей, создать специальные обучающие модули для отдельных категорий приемных детей (дети-инвалиды, подростки и т.д.), рассмотреть вопрос предъявления дополнительных требований к кандидатам в приемные родители (например, обязательное прохождение психологического обследования кандидатов в приемные родители)", — говорится в сообщении аппарата Кузнецовой.

Детский омбудсмен также считает, что необходимо разработать новые подходы в измерении эффективности в этой сфере, так как, по ее словам, "очевидно, что математический подход в отчетах не отражает качества выполненной работы". При этом детский омбудсмен считает, что количество детей в приемной семье не влияет на их благополучие и качество жизни. Также необходимо отказаться от формального подхода и в принципе подбора семей и мониторингу за ними, убежден детский омбудсмен. "Мы можем разработать максимально чувствительные методики, но формализм нивелирует всю работу. Должна быть личная ответственность за решение о передаче детей в семью", — заявила Кузнецова.