США
11.0711 июля20:49МСК
USD60.74+0.44
EUR69.20+0.43
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Наказание без альтернативы: инвалида-колясочника отправили в СИЗО за разбой

Сюжет:
Дело Антона Мамаева (10)
20:0811.07.2017
(обновлено: 20:36 11.07.2017)
0348115
© Фото : из личного архива Антона МамаеваАнтон МамаевАнтон Мамаев
© Фото : из личного архива Антона Мамаева

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. История осужденного за организацию разбоя в Москве инвалида-колясочника Антона Мамаева, который больше недели провел в СИЗО без ухода, получила новое развитие: его перевели из изолятора "Матросская тишина" в городскую больницу, а прокуратура начала изучать основания для оспаривания приговора. Кроме того, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала сделать все возможное для помощи молодому человеку.

Дело о мотороллере

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В ГД попросили предоставить итоги проверки по приговору инвалиду за разбой
Как сообщали СМИ, уголовное дело против Мамаева возбудили осенью прошлого года. По делу также проходил Виктор Сероштанов, который помогал Мамаеву передвигаться на коляске. Обвинения связаны с хищением мотороллера стоимостью 160 тысяч рублей. В ряде СМИ утверждается, что Мамаев просто купил машину у знакомых, чтобы потом перепродать, но продавцы обратились в полицию с заявлением о разбое.

В комментарии Тимирязевского суда говорится, что Мамаев и Сероштанов вместе с еще двумя соучастниками организовали разбойное нападение, во время которого грозили владельцам мотороллера насилием, обещали "прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес". При этом Мамаев требовал отдать мотороллер, а другой соучастник угрожал потерпевшим "предметом, похожим на пистолет".

В результате Сероштанов забрал мотороллер, а затем Мамаев и остальные скрылись. Однако через несколько дней они вернулись, чтобы оформить мотороллер в собственность Сероштанова, и снова угрожали владельцам машины "убить, отрезать уши, выколоть глаза и пристрелить". Кроме того, они нанесли потерпевшим несколько ударов, после чего заставили заключить договор купли-продаже мотороллера, не заплатив за него.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Москалькова будет ходатайствовать об освобождении Мамаева
При этом суд отмечает, что вина Мамаева в организации разбоя была доказана показаниями потерпевших и свидетелей, видеозаписью с камер наблюдения и другими данными.

В итоге 30 июня Тимирязевский суд приговорил Мамаева к четырем с половиной годам колонии, а Сероштанова — к трем. Защита 5 июля подала на приговор апелляционную жалобу.

Безальтернативное наказание

В Тимирязевском суде пояснили, почему Мамаева приговорили к реальному, а не условному сроку. Оказывается, статья Уголовного кодекса не позволяет назначать за разбой в составе группы лиц наказание, не связанное с лишением свободы. Однако решать вопрос о том, можно ли освободить больного человека от колонии, должен не суд, а Федеральная служба исполнения наказаний, уточнила пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Президентский СПЧ настаивает на скорейшем освобождении Мамаева
Кроме того, как отметила Прохорычева, суд принял во внимание то, что болезнь Мамаева не включена в перечень заболеваний, позволяющих освободить тяжелобольных людей от реального срока.

Приговор привлек внимание общественности и правозащитников. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов уже направил прокурору Москвы запрос в связи с этим делом. В СПЧ также настаивают на скорейшем освобождении Мамаева по болезни.

В столичной прокуратуре заявили, что проверят, есть ли основания для оспаривания приговора. В Госдуме также хотят получить итоги этой прокурорской проверки.

Атрофированы все мышцы

Двадцативосьмилетний Мамаев с раннего детства страдает редким наследственным заболеванием — спинальной мышечной атрофией. Причем, по данным медиков, эта болезнь прогрессирующая: если в детстве человек еще может сам передвигаться, то с каждым годом он все больше утрачивает эту способность.

Глава СПЧ Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Федотов попросил разобраться с приговором осужденному за разбой инвалиду
"В настоящее время Антон Мамаев, вес которого около 18 килограммов, уже не может даже пошевельнуться, не то что без посторонней помощи сходить в туалет или перевернуться на бок", — рассказали в Совете по правам человека.

При этом инвалида-колясочника сразу после приговора поместили в изолятор "Матросская тишина", где он провел больше недели.

Как рассказала РИА Новости член Московской общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, за Мамаевым в СИЗО ухаживал сокамерник. Но в последние сутки в изоляторе инвалид остался в одиночестве, так как соседа по камере перевели в другое учреждение.

Освидетельствование и новый суд

Федеральная служба исполнения наказаний перевела Мамаева из изолятора в больницу для медицинского освидетельствования. Независимая комиссия медиков в течение трех дней определит, можно ли содержать в СИЗО инвалида I группы.

Инвалидные коляски. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ФСИН рассказала о создании в тюрьмах условий для осужденных-инвалидов
В больнице Мамаева навестили глава комиссии ОП по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Каннабих и начальник московского главка ФСИН Сергей Морозов. Каннабих отметила, что за Мамаевым ухаживают должным образом, хотя у него "все равно масса проблем со здоровьем, в том числе из-за стресса появились сильные нарушения пищеварительной системы, и он вообще ничего не ел несколько дней".

"Врачи и медсестры обещали, что приложат все силы для того, чтобы сохранить его здоровье", — добавила она.

По словам Каннабих, после обследования Мамаева переведут обратно в СИЗО дожидаться нового суда, который может состояться через неделю.

"Нас заверили, что в СИЗО на этот раз будут учтены состояние и нужды Антона и предоставлена помощь врачей. Ну а после суда он должен оказаться дома — это ему совершенно необходимо", — сказала Каннабих.

Она отметила, что Мамаев — "очень умный, начитанный, духовный молодой человек, поэтому его обеспечили литературой, в первую очередь православной". "Мы будем следить за соблюдением его прав и поддерживать Антона, ежедневно отслеживать его состояние", — подчеркнула глава комиссии.

Общество просит разобраться

Во вторник отец Мамаева побывал на личном приеме у уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. 

"Делаю все, что от меня зависит, чтобы помочь", — написала Москалькова в Instagram после этой встречи.

"Выслушав доводы отца, Татьяна Москалькова заявила, что готова сделать все возможное для перевода Антона Мамаева из СИЗО в больницу для оказания необходимой помощи, а также обратится в суд с ходатайством об освобождении по болезни", — сообщается на сайте уполномоченного.

Председатель Всероссийского общества инвалидов, замглавы комитета Госудумы по социальной политике Михаил Терентьев отметил, что инвалида, как равноправного гражданина, можно наказывать за преступления, но наказание не должно причинять осужденному непомерных страданий. При этом эксперт призвал разобраться в справедливости приговора.

"Как могло так произойти, что человеку дали реальный срок с учетом того, что судья видел его, видел, какое у него заболевание, что он пользуется коляской, и здесь, конечно, вопрос больше к судье", — считает Терентьев.

Члена СПЧ Андрей Бабушкин заявил РИА Новости, что, исходя из сведений о Мамаеве в СМИ, возможность совершения им преступления "носит крайне маловероятный характер". Но даже если Мамаев совершил разбой, держать его в следственном изоляторе нельзя, убежден правозащитник, поскольку условия в СИЗО станут для него "пыткой".

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена