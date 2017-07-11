МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. История осужденного за организацию разбоя в Москве инвалида-колясочника Антона Мамаева, который больше недели провел в СИЗО без ухода, получила новое развитие: его перевели из изолятора "Матросская тишина" в городскую больницу, а прокуратура начала изучать основания для оспаривания приговора. Кроме того, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала сделать все возможное для помощи молодому человеку.

Дело о мотороллере

Как сообщали СМИ, уголовное дело против Мамаева возбудили осенью прошлого года. По делу также проходил Виктор Сероштанов, который помогал Мамаеву передвигаться на коляске. Обвинения связаны с хищением мотороллера стоимостью 160 тысяч рублей. В ряде СМИ утверждается, что Мамаев просто купил машину у знакомых, чтобы потом перепродать, но продавцы обратились в полицию с заявлением о разбое.

В комментарии Тимирязевского суда говорится, что Мамаев и Сероштанов вместе с еще двумя соучастниками организовали разбойное нападение, во время которого грозили владельцам мотороллера насилием, обещали "прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес". При этом Мамаев требовал отдать мотороллер, а другой соучастник угрожал потерпевшим "предметом, похожим на пистолет".

В результате Сероштанов забрал мотороллер, а затем Мамаев и остальные скрылись. Однако через несколько дней они вернулись, чтобы оформить мотороллер в собственность Сероштанова, и снова угрожали владельцам машины "убить, отрезать уши, выколоть глаза и пристрелить". Кроме того, они нанесли потерпевшим несколько ударов, после чего заставили заключить договор купли-продаже мотороллера, не заплатив за него.

При этом суд отмечает, что вина Мамаева в организации разбоя была доказана показаниями потерпевших и свидетелей, видеозаписью с камер наблюдения и другими данными.

В итоге 30 июня Тимирязевский суд приговорил Мамаева к четырем с половиной годам колонии, а Сероштанова — к трем. Защита 5 июля подала на приговор апелляционную жалобу.

Безальтернативное наказание

В Тимирязевском суде пояснили, почему Мамаева приговорили к реальному, а не условному сроку. Оказывается, статья Уголовного кодекса не позволяет назначать за разбой в составе группы лиц наказание, не связанное с лишением свободы. Однако решать вопрос о том, можно ли освободить больного человека от колонии, должен не суд, а Федеральная служба исполнения наказаний, уточнила пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

Кроме того, как отметила Прохорычева, суд принял во внимание то, что болезнь Мамаева не включена в перечень заболеваний, позволяющих освободить тяжелобольных людей от реального срока.

Приговор привлек внимание общественности и правозащитников. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов уже направил прокурору Москвы запрос в связи с этим делом. В СПЧ также настаивают на скорейшем освобождении Мамаева по болезни.

В столичной прокуратуре заявили, что проверят, есть ли основания для оспаривания приговора. В Госдуме также хотят получить итоги этой прокурорской проверки.

Атрофированы все мышцы

Двадцативосьмилетний Мамаев с раннего детства страдает редким наследственным заболеванием — спинальной мышечной атрофией. Причем, по данным медиков, эта болезнь прогрессирующая: если в детстве человек еще может сам передвигаться, то с каждым годом он все больше утрачивает эту способность.

"В настоящее время Антон Мамаев, вес которого около 18 килограммов, уже не может даже пошевельнуться, не то что без посторонней помощи сходить в туалет или перевернуться на бок", — рассказали в Совете по правам человека.

При этом инвалида-колясочника сразу после приговора поместили в изолятор "Матросская тишина", где он провел больше недели.

Как рассказала РИА Новости член Московской общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, за Мамаевым в СИЗО ухаживал сокамерник. Но в последние сутки в изоляторе инвалид остался в одиночестве, так как соседа по камере перевели в другое учреждение.

Освидетельствование и новый суд

Федеральная служба исполнения наказаний перевела Мамаева из изолятора в больницу для медицинского освидетельствования. Независимая комиссия медиков в течение трех дней определит, можно ли содержать в СИЗО инвалида I группы.

В больнице Мамаева навестили глава комиссии ОП по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Каннабих и начальник московского главка ФСИН Сергей Морозов. Каннабих отметила, что за Мамаевым ухаживают должным образом, хотя у него "все равно масса проблем со здоровьем, в том числе из-за стресса появились сильные нарушения пищеварительной системы, и он вообще ничего не ел несколько дней".

"Врачи и медсестры обещали, что приложат все силы для того, чтобы сохранить его здоровье", — добавила она.

По словам Каннабих, после обследования Мамаева переведут обратно в СИЗО дожидаться нового суда, который может состояться через неделю.

"Нас заверили, что в СИЗО на этот раз будут учтены состояние и нужды Антона и предоставлена помощь врачей. Ну а после суда он должен оказаться дома — это ему совершенно необходимо", — сказала Каннабих.

Она отметила, что Мамаев — "очень умный, начитанный, духовный молодой человек, поэтому его обеспечили литературой, в первую очередь православной". "Мы будем следить за соблюдением его прав и поддерживать Антона, ежедневно отслеживать его состояние", — подчеркнула глава комиссии.

Общество просит разобраться

Во вторник отец Мамаева побывал на личном приеме у уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

"Делаю все, что от меня зависит, чтобы помочь", — написала Москалькова в Instagram после этой встречи.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Июл 11 2017 в 1:51 PDT

"Выслушав доводы отца, Татьяна Москалькова заявила, что готова сделать все возможное для перевода Антона Мамаева из СИЗО в больницу для оказания необходимой помощи, а также обратится в суд с ходатайством об освобождении по болезни", — сообщается на сайте уполномоченного.

Председатель Всероссийского общества инвалидов, замглавы комитета Госудумы по социальной политике Михаил Терентьев отметил, что инвалида, как равноправного гражданина, можно наказывать за преступления, но наказание не должно причинять осужденному непомерных страданий. При этом эксперт призвал разобраться в справедливости приговора.

"Как могло так произойти, что человеку дали реальный срок с учетом того, что судья видел его, видел, какое у него заболевание, что он пользуется коляской, и здесь, конечно, вопрос больше к судье", — считает Терентьев.

Члена СПЧ Андрей Бабушкин заявил РИА Новости, что, исходя из сведений о Мамаеве в СМИ, возможность совершения им преступления "носит крайне маловероятный характер". Но даже если Мамаев совершил разбой, держать его в следственном изоляторе нельзя, убежден правозащитник, поскольку условия в СИЗО станут для него "пыткой".