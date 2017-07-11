"Лаборатория Касперского" отрицает связи с правительством

Сотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского

Сотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" опровергла сообщения о своих связях с правительством РФ.

Ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что "Лаборатория Касперского" имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами. Агентство утверждало, что компания подтвердила подлинность писем.

"Лаборатория Касперского" и ее руководители не имеют неуместных связей с каким-либо правительством. Компания регулярно работает с правительствами и правоохранительными органами по всему миру с единственной целью — борьба с киберпреступностью", — говорится в заявлении компании.

"Лаборатория Касперского" также сообщает, что не подтверждала достоверность писем, — агентство отказалось предоставить их компании, сославшись на защиту анонимного источника.

По мнению компании, агентство в своей заметке "неверно истолковало факты или манипулировало" ими, чтобы "соответствовать повестке дня определенных лиц, отчаянно желающих, чтобы там были неуместные связи между компанией, ее генеральным директором и российским правительством".

"Факты явно указывают, что нет никаких доказательств, поскольку таких неуместных связей не существует", — заявляет компания.