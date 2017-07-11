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Общество

В московских парках пройдут фотовыставки "Заповедники России"

18:1511.07.2017
(обновлено: 18:16 11.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений СамаринМосковский парк. Архивное фотоМосковский парк. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Фотовыставки под открытым небом "Заповедники России" пройдут в течение июля в московских парках и садах – Филёвском, Таганском, Гончаровском, Сиреневом и имени Баумана, заявила РИА Новости соорганизатор выставки — глава фонда "Красивые дети в красивом мире" Виктория Синицына.

Экспедиция РАН исследует флору национального парка Таганай
© РИА Новости / Андрей Попов
Экспедиция РАН исследует флору национального парка "Таганай"

"В этом году мы отмечаем не только Год экологии, но и год столетия со дня создания заповедной системы России. Выставки расскажут о красоте российской природы, помогут раскрыть тему охраны природы и показать москвичам и гостям города все многообразие природы в заповедных уголках нашей страны", — сказала Синицына.

Большая часть фотографий выставляется в Москве впервые. В саду имени Баумана можно будет увидеть снимки из заповедника "Брянский лес" (центральная Россия), в Таганском парке – фотографии из национального парка "Паанаярви" (Карелия), в Сиреневом саду – Сохондинского заповедника (Забайкалье), в парке "Фили" – национального парка "Водлозерский" (Карелия), в Гончаровском парке – заповедника "Кузнецкий Алатау" (Кузбасс).

В течение месяца посетители смогут оценить работы 11 фотографов, среди которых руководители и сотрудники заповедников: Алексей Васильченко, Виктор Яшнов, Василий Щербинин, Виктор Мамонтов, Владимир Ларионов, Константин Следников, Роберт Хохлов, Холодова Елена, Игорь Георгиевский, а также известные фотографы-натуралисты Игорь Шпиленок и Николай Шпиленок.

"Хочется культивировать интерес общества к заповедникам и национальным паркам, дикой природе и ее сохранению. Удивительные, талантливые фотографии, представленные в фотопроекте, — серьезный инструмент в решении этой задачи… Фотовыставка объединяет красоту и неповторимость природы России. Но эта красота очень уязвима. Давайте все вместе ее сохраним", – добавила Синицына.

Год особо охраняемых природных территорий отмечается в России в 2017 году. В 1917 году был создан первый в России Баргузинский заповедник на Байкале. Это положило начало формированию уникальной заповедной системы. В настоящее время в сети федеральных особо охраняемых природных территорий 51 национальный парк, 103 заповедника, 59 федеральных заказников, региональных территорий – более 13 тысяч. Это более 11% территорий страны.

Домбай: уникальный заповедник в "сердце гор"
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДомбай - это курортный район, расположенный на территории Карачаево-Черкесии у подножья Главного Кавказского хребта.Гондолный подъёмник на 1-ой очереди нового комплекса на всесезонном горном курорте Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Домбай - это курортный район, расположенный на территории Карачаево-Черкесии у подножья Главного Кавказского хребта.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкНа данный момент на Донбайской поляне работает туристический комплекс из нескольких десятков гостиниц.Продажа сувениров в поселке Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
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На данный момент на Донбайской поляне работает туристический комплекс из нескольких десятков гостиниц.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДомбай, прежде всего как центр зимнего горнолыжного спорта, является одним из самых популярных туристических направлений в России.Всесезонный горный курорт Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Домбай, прежде всего как центр зимнего горнолыжного спорта, является одним из самых популярных туристических направлений в России.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкОднако туристам есть чем заняться в Домбае и летом. Курорт находится на территории Тебердинского государственного заповедника, и от Домбайской поляны проложены многочисленные пешие экскурсионные маршруты, ведущие к памятникам природы, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Мечеть в поселке городского типа Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Однако туристам есть чем заняться в Домбае и летом. Курорт находится на территории Тебердинского государственного заповедника, и от Домбайской поляны проложены многочисленные пешие экскурсионные маршруты, ведущие к памятникам природы, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ горах Теберды и Домбая расположено множество реликтовых лесов, водопадов и высокогорных озер. Летом температура в них прогревается до 20 градусов, вокруг водоемов оборудованы пляжи и места для отдыха.Свадьба на всесезонном горном курорте Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
В горах Теберды и Домбая расположено множество реликтовых лесов, водопадов и высокогорных озер. Летом температура в них прогревается до 20 градусов, вокруг водоемов оборудованы пляжи и места для отдыха.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ Домбае можно заниматься скандинавской ходьбой, кататься на горном велосипеде, арендовать вездеход с водителем или отправиться на маршрут верхом на лошадях.Продажа варенья на рынке поселка Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
В Домбае можно заниматься скандинавской ходьбой, кататься на горном велосипеде, арендовать вездеход с водителем или отправиться на маршрут верхом на лошадях.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкЛетом с Домбайской поляны можно пройти на Чухчурский водопад. Поток Чухчур, падая несколькими каскадами, в долине сливается с рекой Птыш и образует реку Домбай-Ульген. От водопада открывается замечательный вид на вершины и ледники Главного хребта, которые не видны с Домбайской долины.Река Домбай на всесезонном горном курорте Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Летом с Домбайской поляны можно пройти на Чухчурский водопад. Поток Чухчур, падая несколькими каскадами, в долине сливается с рекой Птыш и образует реку Домбай-Ульген. От водопада открывается замечательный вид на вершины и ледники Главного хребта, которые не видны с Домбайской долины.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДля горнолыжников и отдыхающих на склоне горы Мусса-Ачитара проложены канатные дороги. Поднявшись на высоту 2400 метров, туристы могут полюбоваться панорамой цепи снежных гор шириной более 30 километров.Туристы на кресельном подъемнике всесезонного горного курорта Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Для горнолыжников и отдыхающих на склоне горы Мусса-Ачитара проложены канатные дороги. Поднявшись на высоту 2400 метров, туристы могут полюбоваться панорамой цепи снежных гор шириной более 30 километров.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкКроме того, Домбай с его неприступными горными вершинами является одной из главных "мекк" альпинизма в России. На фото: участник открытого международного чемпионата Карачаево-Черкессии по скалолазанию.Открытый международный чемпионат Карачаево-Черкессии по скалолазанию, посвященный 25-летию основания республики в поселке Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Кроме того, Домбай с его неприступными горными вершинами является одной из главных "мекк" альпинизма в России. На фото: участник открытого международного чемпионата Карачаево-Черкессии по скалолазанию.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДомбай называют "сердцем гор". Домбайская долина расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, а горы вокруг нее достигают высоты в 3000 - 4000 метров.Всесезонный горный курорт Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Домбай называют "сердцем гор". Домбайская долина расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, а горы вокруг нее достигают высоты в 3000 - 4000 метров.
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