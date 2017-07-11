В московских парках пройдут фотовыставки "Заповедники России"

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Фотовыставки под открытым небом "Заповедники России" пройдут в течение июля в московских парках и садах – Филёвском, Таганском, Гончаровском, Сиреневом и имени Баумана, заявила РИА Новости соорганизатор выставки — глава фонда "Красивые дети в красивом мире" Виктория Синицына.

"В этом году мы отмечаем не только Год экологии, но и год столетия со дня создания заповедной системы России. Выставки расскажут о красоте российской природы, помогут раскрыть тему охраны природы и показать москвичам и гостям города все многообразие природы в заповедных уголках нашей страны", — сказала Синицына.

Большая часть фотографий выставляется в Москве впервые. В саду имени Баумана можно будет увидеть снимки из заповедника "Брянский лес" (центральная Россия), в Таганском парке – фотографии из национального парка "Паанаярви" (Карелия), в Сиреневом саду – Сохондинского заповедника (Забайкалье), в парке "Фили" – национального парка "Водлозерский" (Карелия), в Гончаровском парке – заповедника "Кузнецкий Алатау" (Кузбасс).

В течение месяца посетители смогут оценить работы 11 фотографов, среди которых руководители и сотрудники заповедников: Алексей Васильченко, Виктор Яшнов, Василий Щербинин, Виктор Мамонтов, Владимир Ларионов, Константин Следников, Роберт Хохлов, Холодова Елена, Игорь Георгиевский, а также известные фотографы-натуралисты Игорь Шпиленок и Николай Шпиленок.

"Хочется культивировать интерес общества к заповедникам и национальным паркам, дикой природе и ее сохранению. Удивительные, талантливые фотографии, представленные в фотопроекте, — серьезный инструмент в решении этой задачи… Фотовыставка объединяет красоту и неповторимость природы России. Но эта красота очень уязвима. Давайте все вместе ее сохраним", – добавила Синицына.

Год особо охраняемых природных территорий отмечается в России в 2017 году. В 1917 году был создан первый в России Баргузинский заповедник на Байкале. Это положило начало формированию уникальной заповедной системы. В настоящее время в сети федеральных особо охраняемых природных территорий 51 национальный парк, 103 заповедника, 59 федеральных заказников, региональных территорий – более 13 тысяч. Это более 11% территорий страны.