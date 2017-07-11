Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам по продаже животных из Красной книги

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Роскомнадзор ограничивал доступ к страницам сайтов с информацией о продаже редких животных, занесенных в Красную книгу, сообщает ведомство.

"На основании решения Калининского районного суда города Тюмени в Единый реестр запрещенной информации внесены 19 страниц интернет-сайтов с объявлениями с о продаже редких видов животных, занесенных в Красную книгу РФ (леопард, тигр, пума, ягуар, каракал, оцелот)", — говорится в сообщении.

Согласно законодательству России, действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания животных, занесенных в красные книги, не допускаются. Установлена уголовная ответственность за незаконные приобретение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных. Распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, в России запрещается.

Уточняется, что администрации сайтов уже ограничили доступ к противоправной информации, и страницы сайтов исключены из Единого реестра запрещенной информации.

Ранее в июле прокуроры Башкирии и Оренбургской области через суд заблокировали два сайта, на которых продавались редкие дикие животные и любой желающий мог купить тигра, рысь или лемура.