В Москве простились с Антоном Носиком

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Церемония прощания с известным медиаменеджером и блоггером Антоном Носиком, скончавшимся в ночь на 9 июля, состоялась в Москве в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).

Носик был известным деятелем рунета, популярным блогером и стартап-менеджером. В разное время он работал редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal. Антон Носик скончался в ночь на воскресенье в возрасте 51 года на подмосковной даче друзей от внезапной остановки сердца.

Во вторник к зданию ЦДЛ выстроилась очередь людей, желавших проститься с Носиком. Она начиналась за несколько метров от входа в ЦДЛ и заканчивалась в зале на втором этаже, где был установлен гроб. Повсюду были фотографии Носика, играла нравившаяся ему музыка – Борис Гребенщиков, "Ленинград", "Аукцион".

Церемонию прощания начал представитель Федерации еврейских общин. "Антон для меня был символом того замечательного поколения, которое было в конце 80-х. Антон — самый яркий из этих людей", — сказал он. Главный раввин России Берл Лазар назвал Носика человеком с огромной душой. "Это был человек, который делал то, что нужно. Его принципы в жизни были самые правильные. Он не думал — популярно-не популярно. Он делал то, что нужно", — заявил он.

"Ушел наш великий соотечественник. Он был хорошим другом, он был большим гражданином сразу двух государств — России и Израиля. Он был гордым евреем и гордым россиянином", — отметил глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

"Это был человек, который нам всем подарил среду, в которой мы живем, среду, в которой остался последний глоток свободы, а уж в свободе-то он понимал. Он всегда знал, где лежит правильный путь, он всегда его выбирал", — сказала на церемонии прощания гендиректор издания Meduza Галина Тимченко.