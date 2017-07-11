Крым готов возобновить связи с ЮНЕСКО

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские объекты культурного наследия готовы возобновить сотрудничество с ЮНЕСКО, нарушенное после вхождения Крыма в состав России, заявила РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по культуре Светлана Савченко.

Она напомнила, что под эгидой ЮНЕСКО в Крыму находится только музей-заповедник "Херсонес Таврический", но на статус объектов Всемирного культурного наследия также претендовали Ханский дворец в Бахчисарае, комплекс пещерных городов, Генуэзская крепость в Судаке.

"В связи с тем, что Крым перешел в Россию, ЮНЕСКО отказалось работать с Крымом. Они в данном случае заложники политической ситуации, но мы свои объекты сохраняем, мы их все равно готовим и верим в то, что в любом случае все станет на свои места. Мы оптимизма не теряем", — сказала Савченко.

Депутат подчеркнула, что сожалеет о том, что столь авторитетная международная организация, как ЮНЕСКО, вынуждена считаться с "политическими глупостями", которые исходят от тех, кто противится признать законное волеизъявление крымчан по воссоединению с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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