Кузнецова: США игнорируют запросы о судьбе усыновленных сирот из России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Запросы российской стороны, направленные в том числе и в США, о судьбе усыновленных иностранными гражданами до принятия закона "Димы Яковлева" сирот игнорируются, заявила во вторник уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
Детский омбудсмен отметила, что данные цифры были озвучены на межведомственной рабочей группе, куда в том числе входят представители МИД, Интерпола и других силовых структур. Последнее заседание рабочей группы прошло в начале июля, по словам Кузнецовой, на нем поднимался вопрос о законе "Димы Яковлева".
С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.