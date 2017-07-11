Кузнецова: США игнорируют запросы о судьбе усыновленных сирот из России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Запросы российской стороны, направленные в том числе и в США, о судьбе усыновленных иностранными гражданами до принятия закона "Димы Яковлева" сирот игнорируются, заявила во вторник уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Количество запросов, которые не получили ответа, 26 тысяч… Это запросы, которые министерство образования направляет в рамках своей компетенции по судьбе детей, по мониторингу качества из жизни и вообще по тому, что с ними происходит. Ответа на них не приходит вообще", — сказала Кузнецова журналистам. Она уточнила, что эти запросы направляются преимущественно в США.

Детский омбудсмен отметила, что данные цифры были озвучены на межведомственной рабочей группе, куда в том числе входят представители МИД, Интерпола и других силовых структур. Последнее заседание рабочей группы прошло в начале июля, по словам Кузнецовой, на нем поднимался вопрос о законе "Димы Яковлева".

Ранее СМИ сообщили, что старший сын американского президента Дональд Трамп-младший заявил, что в 2016 году вместе с Полом Манафортом и Джаредом Кушнером, фигурирующими в "российском деле", встречался с российским адвокатом, встреча была посвящена приостановленной программе усыновления детей из РФ гражданами США.

С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.