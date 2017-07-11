ФСИН отмечает нехватку сотрудников для обслуживания заключенных-инвалидов

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Глава Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России Геннадий Корниенко констатировал нехватку сотрудников для обслуживания инвалидов в местах заключения.

"С точки зрения питания, вещевого довольствия и работы вопросы (с инвалидами в учреждениях уголовно-исполнительной системы) решаются. С точки зрения обслуживания есть проблемы. Сотрудников не хватает. Единственное, что мы можем решить — это закупка колясок, протезов. Деньги на это выделяются, не в полной мере, но тем не менее", — сказал Корниенко на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

В среду вопрос содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы женщин, несовершеннолетних и инвалидов обсудят на правительственном часе в Совете Федерации с участием министра юстиции России Александра Коновалова.

По словам Корниенко, сейчас в колониях содержится чуть более 20 тысяч людей с инвалидностью.

По данным ведомства, на приобретение технических средств реабилитации инвалидов в территориальные органы ФСИН России ежегодно направляются деньги в соответствии с заявками из медико-санитарных частей.

"На эти цели в территориальные органы ФСИН России в 2015 году было направлено более 22 миллионов рублей, в 2016 году – 16 миллионов рублей, при этом только в прошлом году средствами реабилитации было обеспечено более 2 тысяч инвалидов", — рассказали во ФСИН.