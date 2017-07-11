МЧС обяжет туристов заранее уведомлять об особо экстремальных маршрутах

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. МЧС России разработало порядок информирования территориальных органов министерства о маршрутах передвижения туристов по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни; документ опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, представители туристских организаций, групп, а также индивидуальные туристы должны не позднее чем за 10 дней проинформировать территориальные органы МЧС в том субъекте, где начинается маршрут передвижения. Проинформировать МЧС предлагается через официальный сайт, по электронной почте, по телефону, через отделение почтовой связи или лично при посещении территориального органа ведомства.
"В случае, если маршрут передвижения проходит по территории двух и более субъектов РФ, ответственный исполнитель ЦУКС территориального органа МЧС по субъекту РФ передает информацию о туристском мероприятии в ЦУКСы соответствующих территориальных органов МЧС по субъектам Российской Федерации, по территории которых проходит маршрут передвижения, для внесения ими сведений в журналы регистрации", — отмечается в проекте приказа.
Информация о зарегистрированных группах и индивидуальных туристах, согласно проекту, будет храниться территориальными органами МЧС по субъектам РФ в течение года, а в случае ЧС и происшествий, связанных с несчастными случаями или гибелью туристов — не менее пяти лет. Затем данная информация будет передаваться в архив.