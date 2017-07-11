МЧС обяжет туристов заранее уведомлять об особо экстремальных маршрутах

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. МЧС России разработало порядок информирования территориальных органов министерства о маршрутах передвижения туристов по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни; документ опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Данный проект приказа разработан в соответствии с постановлением правительства РФ от 3 марта 2017 года "О некоторых вопросах обеспечения безопасности в Российской Федерации". Разработанный порядок распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере занятия активными видами туризма на территории России, а также туристов и туристские группы, в том числе имеющие в своем составе несовершеннолетних детей.

Согласно проекту, представители туристских организаций, групп, а также индивидуальные туристы должны не позднее чем за 10 дней проинформировать территориальные органы МЧС в том субъекте, где начинается маршрут передвижения. Проинформировать МЧС предлагается через официальный сайт, по электронной почте, по телефону, через отделение почтовой связи или лично при посещении территориального органа ведомства.

В том случае, если информирование в указанный срок данными способами невозможно, предлагается сообщить о маршруте через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, субъектов РФ, аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований МЧС, которые находятся максимально близко к точке начала маршрута. В этом случае полученная информация немедленно передается в ЦУКС территориального органа МЧС по субъекту РФ.

"В случае, если маршрут передвижения проходит по территории двух и более субъектов РФ, ответственный исполнитель ЦУКС территориального органа МЧС по субъекту РФ передает информацию о туристском мероприятии в ЦУКСы соответствующих территориальных органов МЧС по субъектам Российской Федерации, по территории которых проходит маршрут передвижения, для внесения ими сведений в журналы регистрации", — отмечается в проекте приказа.

Информация о зарегистрированных группах и индивидуальных туристах, согласно проекту, будет храниться территориальными органами МЧС по субъектам РФ в течение года, а в случае ЧС и происшествий, связанных с несчастными случаями или гибелью туристов — не менее пяти лет. Затем данная информация будет передаваться в архив.