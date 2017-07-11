В Росгвардии заявили о необходимости ставить на учет охолощенное оружие

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Росгвардия считает необходимым постановку на учет списанного (охолощенного) оружия, заявил на брифинге начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии генерал-майор полиции Леонид Веденов.

"Мы полагаем, что необходимо обязательное введение постановки на учет списанного оружия. На сегодняшний день это не осуществляется, такое оружие продается без специальных разрешений, а в последующем используется и при совершении преступлений", — сказал Веденов.

По его словам, в столице и других городах России нередки случаи применения охолощенного оружия, стреляющего холостыми патронами, также такое оружие используется при разбойных нападениях.