В ГД поддержали поправки, упрощающие для украинцев получение гражданства РФ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию поправки, которые упрощают для украинцев процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ: теперь им будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства, а предоставлять соответствующую справку из полномочных органов Украины не надо.

Поправки предлагается внести ко второму чтению законопроекта, который также предусматривает возможность отменять решения о приобретении российского гражданства теми, кто получил его по подложным документам либо с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.

Ранее комитет ГД по законодательству уже рекомендовал документ к принятию и утвердил тест присяги при вступлении в гражданство РФ. Ожидается, что документ будет рассмотрен Госдумой во втором 12 июля.

Как отметил ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, у граждан Украины, желающих отказаться от гражданства данной страны и приобрести гражданство России либо получить вид на жительство в РФ, возникают сложности с получением необходимых документов в полномочных органах Украины, подтверждающих их обращение с заявлением об отказе от имеющегося украинского гражданства.

По словам Крашенинникова, предложенная поправка направлена на решение этого вопроса. Предусматривается, что граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остаётся в миграционной службе РФ, вторая — направляется на Украину, пояснил глава комитета ГД по законодательству. Он отметил, что такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины.

Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в РФ.

Глава управления МВД России по вопросам миграции Ольга Кириллова отметила, что в министерстве поддерживают поправки, касающиеся граждан Украины. По словам Кириловой, на территории РФ находится порядка миллиона украинцев, "которые въехали и не выехали, в ожидании определения статуса".

"Если говорить по концентрации, то в большей степени они сосредоточены там, где есть работа. Это мы говорим о московском регионе, а Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Именно в этих регионах квотируются обращения на временное проживание. Это самая большая проблема, с которыми они сталкиваются на своём пути", — сказала она.