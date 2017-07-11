Росгвардия заинтересовалась психическим здоровьем владельцев оружия

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Росгвардия после массового убийства в тверском поселке Редкино решила регулярно осведомляться у медиков о психическом здоровье владельцев оружия, сообщил во вторник начальник профильного главка ведомства генерал-майор полиции Леонид Веденов.
"Мы прорабатываем вопрос о внесении соответствующей инициативы (о получении информации о психическом здоровье от медиков)… Прорабатываем этот вопрос с Минздравом", — сказал Веденов на брифинге, не уточняя деталей.
По его словам, сейчас Росгвардия получает данные о психическом состоянии владельцев оружия лишь раз в пять лет, а за этот срок здоровье человека может измениться. В то же время он заверил, что ведомство не будет обращаться за такой информацией "по любому поводу".
"К нашей великой печали, до 80%, если не больше, случаев (незаконного использования оружия) происходит … на фоне алкогольного опьянения", — констатировал Веденов.