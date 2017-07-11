Россиян предлагают лишать права на оружие при двух нарушениях в пьяном виде

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Росгвардия предлагает лишать права на оружие россиян, дважды за год совершавших административные нарушения в пьяном виде, сообщил на брифинге начальник главного управления лицензионно-разрешительной работы и госконтроля ведомства генерал-майор полиции Леонид Веденов.

"Мы предполагаем установить в качестве основания для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия и, соответственно, для аннулирования выданных ранее лицензий и разрешений повторное в течение года привлечение гражданина к административной ответственности за нарушение, совершенное в состоянии опьянения", — сказал он.

По его словам, "это может быть даже правонарушение административное, совершенное человеком, за управление автомобилем в нетрезвом виде".

"И если на сегодняшний день соответствующие пункты ПДД предусматривают лишение гражданина права на управление автомобилем, мы считаем, что, возможно, необходимо такой же подход распространить в отношении гражданина на его права на владение оружием", — подчеркнул Веденов.

Веденов также сообщил, что в Росгвардии считают необходимым "ввести обязательное информирование гражданами правоохранительных органов о том, что оружие, принадлежащее им, находится не по месту регистрации, а по месту пребывания".

"То есть, выехал на дачу — проинформируй правоохранительные органы о том, что это оружие находится на даче", — сказал Веденов.