МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Правительство России внесло изменения в порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования. Документ опубликован во вторник.

В соответствии с поправками, определенные категории граждан получат от государства десятипроцентную скидку при приобретении нового автомобиля в кредит.

Льготы получат граждане, которые покупают транспортное средство впервые (программа "Первый автомобиль") или имеют двух и более детей (программа "Семейный автомобиль").

Предполагается, что в текущем году в рамках программ будет продано более 58 тысяч автомобилей. Новые условия для упомянутых групп граждан будут распространяться на машины, приобретенные в рамках кредитных договоров с 1 июля 2017 года.

Также правительство ввело дополнительную скидку в размере 12,5 процента от стоимости нового транспортного средства по договорам лизинга для сельскохозяйственных производителей и субъектов малого и среднего предпринимательства.